Міністр закордонних справ Німеччини приїде до України 3 січня

Міністр закордонних справ Німеччини Зіґмар Ґабріель 3–4 січня здійснить робочий візит в Україну, заявили в прес-службі МЗС України.

Згідно з повідомленням, Ґабріель зустрінеться зі своїм українським колегою Павлом Клімкіним і обговорить з ним роботу «нормандського формату».

«У цьому плані міністри обговорять подальші спільні кроки, спрямовані на відновлення територіальної цілісності й суверенітету України, а також звільнення українських політв’язнів, які утримуються в російських тюрмах. Павло Клімкін та Зіґмар Ґабріель обговорять також питання двосторонньої співпраці, яка є динамічною та плідною», – заявили в МЗС України.

У відомстві зазначили, що під час переговорів сторони планують підписати двосторонню угоду про трудову діяльність членів сімей співробітників дипломатичних представництв і консульських установ. Також Клімкін і Ґабріель мають намір здійснити поїздку на Донбас.

Конфлікт на частині Донбасу триває від квітня 2014 року. Захід і Україна звинувачують Москву у підтримці бойовиків. Росія ці звинувачення відкидає.