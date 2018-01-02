У справі про вбивство Ноздровської залишилося три версії – Найєм

У справі про вбивство юристки Ірини Ноздровської залишилося три версії, дві з яких пов’язані з професійною діяльністю. Про це ввечері 2 січня повідомив у Facebook депутат Верховної Ради Мустафа Найєм.

«Щойно повернувся з села Демидів, де жила Ірина Ноздровська. Бачився з родиною загиблої та слідчими в кримінальному провадженні. Наскільки я розумію, зараз відпрацьовуються три основні версії – вбивство у зв'язку зі справою Россошанського, вбивство правозахисника на професійному ґрунті, побутовий конфлікт», – вказав депутат.

За його словами, «версія про самогубство не розглядається, оскільки на тілі загиблої виявлено сліди насильницької смерті», а «після попередньої судово-медичної експертизи також відпала версія про зґвалтування».

Раніше 2 січня представник Головного управління Національної поліції в Київській області Микола Жукович повідомив, що поліція розглядає чотири версії вбивства юристки Ірини Ноздровської.

Удень 2 січня біля будівлі Головного управління поліції Київської області зібралися активісти, які вимагали швидкого і неупередженого слідства.

Прокуратура Києва заявила, що поліція отримала вказівки ретельно відпрацювати осіб, які погрожували вбитій юристці Ірині Ноздровській, а також тих, хто контактував із загиблою напередодні її зникнення.

Ноздровська займалася справою про загибель своєї сестри, яку у вересні 2015 року збив автомобіль. У вбивстві обвинувачують Дмитра Россошанського. 27 грудня юристка повідомляла, що Апеляційний суд Київської області відмовився звільнити Россошанського за амністією і відправив справу щодо нього на новий судовий розгляд.