Шість країн офіційно стали непостійними членами Ради безпеки ООН

Шість країн 2 січня офіційно стали непостійними членами Ради безпеки ООН. До організації долучилися Нідерланди, Польща, Кувейт, Перу, Кот-д’Івуар і Екваторіальна Гвінея.

Ці країни обрані Генеральною асамблеєю. Нідерланди будуть членом Ради безпеки протягом року, оскільки вони поділяють термін повноважень з Італією, яка працювала в організації у 2017-му. Усі інші країни стали членами Ради безпеки на два роки.

Кайрат Умаров, представник Казахстану, який вперше головує в Раді безпеки ООН, під час вітальної церемонії заявив членам ради, що «миру і безпеки складно досягнути».

«Ви маєте реальний шанс зробити різницю», – сказав посол Казахстану, який очолюватиме ООН протягом одного місяця.

До складу Ради безпеки ООН входять 15 членів. З них – п'ять постійних: Китай, Франція, Росія, Велика Британія та США. Вони мають право вето. Непостійними членами в Раді безпеки наразі є Казахстан, Швеція, Болівія та Ефіопія.

31 грудня 2017 року добіг кінця термін повноважень України, Єгипту, Японії, Сенегалу, Італії та Уругваю.