США оголосять про «конкретні дії» щодо Пакистану в найближчі два дні – Білий дім

Білий дім 2 січня заявив, що прагне від Пакистану більше зусиль для боротьби з тероризмом. Також в адміністрації Трампа наголосили, що Вашингтон може оголосити про «конкретні дії» для тиску на Ісламабад у найближчі два дні.

«Ми знаємо, що вони (влада Пакистану – ред.) можуть зробити більше, щоб зупинити тероризм, і ми хочемо, щоб вони це зробили», – сказала речниця Білого дому Сара Сандерс.

Раніше 2 січня МЗС Пакистану викликало на розмову посла США в Ісламабаді, наступного дня після того, як президент США Дональд Трамп звинуватив пакистанську владу у наданні притулку екстремістам і пригрозив припинити фінансову допомогу. Як заявили в прес-службі посольства США, Дейвіда Гейла викликали на зустріч з пакистанськими офіційними особами.

Жодних інших деталей виклику посла дипломати не надали.

1 січня у Twitter президент США Дональд Трамп пригрозив владі Пакистану припиненням надання фінансової допомоги, звинувативши Ісламабад у створенні безпечних умов для екстремістів.

У Міністерстві оборони Пакистану заявили, що Ісламабад сприяв США як союзник у знищенні екстремістів останні 16 років, а Сполучені Штати не дали Ісламабаду «нічого, крім образ і недовіри».

Президент США Дональд Трамп і віце-президент Майк Пенс і раніше звинувачували Пакистан у підтримці терористичних угруповань, що в Ісламабаді заперечували.