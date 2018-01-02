США наполягають на екстреному засідання Ради безпеки ООН через події в Ірані

Посол США в ООН Ніккі Гейлі заявила 2 січня, що Вашингтон наполягатиме на скликанні екстреного засідання Ради безпеки, а також Ради ООН з прав людини в Женеві через убивство силами безпеки протестувальників в Ірані. Вона також висловила захоплення мужністю іранських демонстрантів.

«Ми не повинні мовчати. Зараз іранська диктатура намагається робити те, що завжди робила, заявляючи, що протести були спричинені ворогами Ірану. Ми всі знаємо, що це повна нісенітниця. Демонстрації є абсолютно стихійними: вони практично в кожному місті Ірану, це точна картина довготривало пригноблюваних народів, що піднімаються проти своїх диктаторів», – вказала посол Гейлі.

Іранський верховний лідер аятола Алі Хаменеї раніше 2 січня звинуватив «ворогів Ірану» в розпалюванні антиурядових акцій протесту, внаслідок яких загинули щонайменше 22 людини, зокрема поліцейський.

Хаменеї прокоментував протести вперше, відколи вони почалися 28 грудня. За його словами, «вороги Ірану» втручаються в справи країни своїми «грішми, зброєю, політикою і розвідкою».

Мітинги в Ірані розпочалися як виступи проти високої інфляції і підвищення цін на основні продукти харчування, але швидко перетворилися на антиурядові протести.

Велика Британія, Німеччина, Швеція і Туреччина висловили занепокоєння через загибель людей і закликали іранську владу поважати людські права.

Нинішні протести – найбільші в Ірані з 2009 року.