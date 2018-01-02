Повертаємося до справжньої реальності – колишній заручник бойовиків, блогер Неделяєв

Луганський блогер Едуард Неделяєв, який понад рік провів у заручниках бойовиків угруповання «ЛНР», повідомив 2 січня про процес відновлення колишніх в’язнів.

«Учора (1 січня – ред.) нас вивозили в місто. Дозовано повертаємося до справжньої реальності... Медики інтенсивно працюють з усією групою звільнених, вже є прогрес. Сьогодні мають почати роботу з нами психологи і дебріфери. Тому спілкування з зовнішнім світом буде обмежене», – вказав Неделяєв.

«Взагалі, звичайно, це шок для мозку: вранці в середу на нарах клопів годувати, а ввечері з президентом спілкуватися... У середу баландою снідати, а в четвер насолоджуватися прекрасними стравами майстерних кухарів ДУС (Державного управління справами –ред.) Дуже відвик від спокійних і доброзичливих облич навколо. Теж треба звикнути. Досі не віриться, що все позаду», – наголосив блогер у мережі Facebook.

Упродовж останніх 1,5 року процес звільнення заручників на Донбасі був заблокований. 27 грудня між українською стороною і підтримуваними Росією бойовиками відбувся обмін полоненими. Обмін був запланований за формулою «306 (тих, видачі кого домагаються підтримувані Росією бойовики – ред.) на 74 (військових і цивільних, включених до списку на обмін Україною – ред.)».

Українській стороні 27 грудня передали 74 людини, проте одна особа вирішила залишитися на непідконтрольній українській владі території. Київ передав бойовикам 233 осіб.

Після цього обміну, за даними СБУ, у полоні проросійських бойовиків залишаються 103 українських заручники.