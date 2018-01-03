Трамп: США нададуть допомогу іранському народові в «доречний час»

Сполучені Штати нададуть підтримку іранському народові в «прийнятний час», заявив 3 січня президент США Дональд Трамп.

«Велика повага до людей Ірану, які намагаються прибрати свій корумпований уряд. Ви побачите велику підтримку Сполучених Штатів у прийнятний час!» – пообіцяв Трамп у черговому твіті.

У кількох іранських містах 3 січня відбулися проурядові мітинги. Це сталося після кількаденних антиурядових виступів, під час яких сталися сутички демонстрантів та сил безпеки та загинули щонайменше 22 людини.

Учасники проурядових акцій скандували «Кров у наших жилах – це дар для нашого лідера» і «Ми не залишимо нашого лідера». Державні медіа Ірану англійською мовою транслювали прямі включення з цих мітингів.

Іранські ЗМІ не подали нових відомостей про антиурядові протести 3 січня. Але представник судової влади Ірану заявив, що «європейський громадянин» був заарештований у західному районі Боруджерд. «Ця особа була підготовлена європейськими спецслужбами і керувала бунтівниками», – заявив голова місцевого департаменту юстиції Хамідреза Аболхассані, не вказавши громадянство затриманого.

Протести в Ірані почалися з економічних причин: люди були незадоволені різким зростанням цін на продукти харчування, перш за все на яйця і птицю. Але акції швидко переросли в невдоволення владою і духовним лідером країни. Це найбільші антиурядові виступи в Ірані від 2009 року, коли на президентських виборах переміг тодішній президент Махмуд Ахмадінежад.