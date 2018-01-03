Суд відмовив у задоволенні позову Саакашвілі до ДМС

Окружний адміністративний суд Києва 3 січня повністю відмовив у задоволенні позову лідера партії «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі до Державної міграційної служби України. Рішення може бути оскаржене в апеляційній інстанції, йдеться в рішенні суду.

Позивач просив визнати протиправною і незаконною бездіяльність ДМС щодо розгляду скарги і повідомлення про відмову в оформленні документів для вирішення питання про визнання Саакашвілі біженцем, або особою, яка потребує додаткового захисту, у строки визначені законодавством.

Перед цим Окружний адміністративний суд Києва відмовив Саакашвілі у відкритті провадження за позовом до Мін’юсту і прокуратури Києва. Позивач просив визнати протиправними дії міністерства щодо взяття до розгляду клопотання прокуратури Міністерства юстиції Грузії. Саакашвілі також просив визнати протиправною екстрадиційну перевірку щодо нього на підставі цього клопотання.

У жовтні Державна міграційна служба України заявляла, що є підстави для видворення з України колишнього президента Грузії, лідера партії «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі. У відомстві заявляли, що Саакашвілі ігнорує питання врегулювання свого правового статусу.

Генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що ДМС відмовила Саакашвілі у наданні статусу біженця і наразі відсутні «будь-які спеціальні обставини», які могли б унеможливити депортацію або екстрадицію Саакашвілі.

Після цього Міхеїл Саакашвілі повідомив, що Державна міграційна служба України не відповіла на його запит про захист і не надавала йому ніяких документів, які б оскаржували його право перебувати в Україні.

Саакашвілі 10 вересня потрапив на територію України, не пройшовши прикордонного контролю. У липні Міхеїл Саакашвілі указом президента України втратив українське громадянство. Чинність його закордонного паспорта громадянина України після втрати громадянства скасована.

Проти Саакашвілі порушена низка кримінальних справ у його рідній Грузії, яка вже тривалий час домагається від України його видачі.

Наприкінці липня президент України Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства України Міхеїла Саакашвілі, за повідомленнями, через свідоме подання неправдивих відомостей при набутті українського громадянства.