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04 Січень 2018, Київ 07:25
Новини | Суспільство

Біатлон: шестеро українок вийдуть на старт етапу Кубка світу в німецькому Обергофі

Віта Семеренко фінішує з прапором України на знак перемоги в естафеті в Обергофі, 2012 рік

Усі провідні біатлоністки України заявлені для участі в спринтерській гонці на четвертому етапі Кубка світу, який 4 січня стартує в німецькому Обергофі.

Як інформує сайт Федерації біатлону України, під восьмим номером стартує Віта Семеренко, під 17-м – її сестра Валя, 27-ю розпочне боротьбу Анастасія Меркушина, 33-ю – Юлія Джима, 36-ю – Олена Підгрушна, 55-ю – Ірина Варвинець. Початок змагання – о 13:30 за Києвом.

Усього в спринті в Обергофі планують взяти участь 95 спортсменок.

За підсумками грудневих етапів Кубка світу троє українок входять до чільної десятки в загальному заліку Кубка світу: Валя Семеренко є сьомою, Юлія Джима – восьмою, Віта Семеренко – 10-ю.

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