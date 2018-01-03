Біатлон: шестеро українок вийдуть на старт етапу Кубка світу в німецькому Обергофі

Усі провідні біатлоністки України заявлені для участі в спринтерській гонці на четвертому етапі Кубка світу, який 4 січня стартує в німецькому Обергофі.

Як інформує сайт Федерації біатлону України, під восьмим номером стартує Віта Семеренко, під 17-м – її сестра Валя, 27-ю розпочне боротьбу Анастасія Меркушина, 33-ю – Юлія Джима, 36-ю – Олена Підгрушна, 55-ю – Ірина Варвинець. Початок змагання – о 13:30 за Києвом.

Усього в спринті в Обергофі планують взяти участь 95 спортсменок.

За підсумками грудневих етапів Кубка світу троє українок входять до чільної десятки в загальному заліку Кубка світу: Валя Семеренко є сьомою, Юлія Джима – восьмою, Віта Семеренко – 10-ю.