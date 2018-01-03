У Павлограді медики розпочали чергування біля шахтарів, які голодують

У Павлограді стан здоров’я шахтарів, які шостий день голодують, з 3 січня постійно контролюють медики. Про це Радіо Свобода повідомив голова незалежної первинної профспілкової організації «ДТЕК – Павлоградвугілля» Олексій Михайлюк.

За його даними, медичні працівники змінюють один одного щодві-щотри години. Як зазначив Михайлюк, цього дня учасників акції також оглянув сімейний лікар. Стан їхнього здоров’я задовільний.

Профспілковий лідер додав, що в приміщенні, де відбувається голодування, з ініціативи мерії також встановили камеру відеоспостереження. Тут також тепер перебуває черговий поліцейський.

«На здоров’я хлопці не скаржаться, просто міська влада вирішила, так би мовити, виявити увагу. І Володимир, і Андрій кажуть, що почуваються нормально, тиск у нормі», – сказав він.

За словами керівника незалежної профспілки, 6 січня об 11:00 під стінами міськради готуються провести мітинг на підтримку голодувальників.

У Павлограді 29 грудня 2017 року двоє шахтарів компанії «ДТЕК – Павлоградвугілля», гірничі майстри Володимир Бугайов і Андрій Карпенко оголосили голодування. Як розповів Радіо Свобода Володимир Бугайов, головні їхні вимоги до адміністрації «ДТЕК – Павлоградвугілля» – «припинити тиск на членів незалежної профспілки». Як він зауважив, з вересня, коли на підприємстві був створений осередок незалежної профспілки, з роботи було звільнено четверо її членів.

У компанії «ДТЕК – Павлоградвугілля» Радіо Свобода повідомили, що на шахтах компанії не було порушень законодавства при звільненні працівників.