Суд у США визнав турецького банкіра винним у справі про порушення санкцій проти Ірану

Суд присяжних Мангеттена визнав турецького банкіра Мехмета Хакана Атіллу винним у справі про сприяння Ірану в уникненні санкцій США за п’ятьма з шести пунктів звинувачень.

3 січня журі визначило, що виконавчий директор турецького державного банку Halkbank винний у шахрайстві та змові з банками, але непричетний до відмивання грошей.

Захисник банкіра заявив, що його клієнт подаватиме апеляцію.

Прокурори стверджували, що 47-річний Атілла брав участь у схемі відмивання 1 мільярда доларів від видобутку нафти і газу в Ірані через американські банки на порушення санкцій США. Вони також вважають, що банкір змовився з 34-річним трейдером Резою Заррабом щодо шахрайських операцій із золотом та продовольством.

Зарраб визнав себе винним і свідчив проти Атілли у кримінальній справі.

Звинувачення в цій справі висунуті сімом особам, але тільки Атілла і Зарраб були під вартою у США.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган публічно відкидав ці звинувачення проти своїх співвітчизників як політично мотивовану атаку на його уряд.