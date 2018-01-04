Поліція відкрила провадження через спалах гепатиту А в Миколаєві

Правоохоронці відкрили провадження через спалах гепатиту А в Миколаєві, повідомляє прес-служба поліції регіону.

Відомості за фактом масового зараження громадян внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про «зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби».

У поліції зазначили, що слідчі органи проводять досудове розслідування та призначили низку експертиз.

У Миколаївській ОДА 4 січня заявили, що через спалах гепатиту шпиталізовані 33 людини, включно з шістьома дітьми. Діагноз підтвердили 16 дорослим і одній дитині.

3 січня в адміністрації повідомляли, що більшість хворих проживають у Заводському районі Миколаєва. Серед можливих шляхів зараження влада області називає вживання неякісної води, харчів без належної термічної обробки та недотримання правил гігієни.

Гепатит А – інфекційне захворювання, яке передається через тісний контакт із хворою людиною або продукти харчування і воду.

За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, у світі щорічно реєструється 1,4 мільйона випадків захворювання на вірусний гепатит А. В Україні в останні роки відзначалося поступове зниження кількості таких хворих: 2-3 тисячі на рік.

Медики зазначають, що для гепатиту А характерна сезонність, зазвичай вона поширюється влітку з подальшим зниженням.

Вакцина, за даними ВООЗ, є ефективним засобом запобігання інфекції.