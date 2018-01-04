У Кремлі розуміють лише мову сили – Геращенко відповіла Ґабріелю щодо зброї для України

Партнери України помиляються, коли вважають, що надання Україні оборонних озброєнь може «розлютити Москву». Так представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з урегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко відреагувала на заяву міністра закордонних справ Німеччини Зіґмара Ґабріеля щодо скептичного ставлення до надання Україні зброї.

«Єдиний гарант безпеки України і Європи – це сильна армія. Чим сильніша буде українська армія, тим менше у Росії буде бажання клацати зубами і зброєю. В Кремлі розуміють тільки мову сили, й відверто глузують з умиротворення через піддавки», – написала Геращенко у Facebook 4 січня.

Вона також згадала події, що сталися майже 10 років тому.

«На моє глибоке переконання, якби свого часу саме Німеччина і Франція не заблокували в НАТО ПДЧ (План дій щодо членства – ред.) для України і Грузії, нормандський формат міг би й не створитися, бо РФ не наважилася б напасти й відтяпати шматки території від Грузії і України. В 2008 році Париж і Берлін керувалися благими намірами – не злити Москву, не засмучувати Путіна-Медведєва – й заблокували наш поступ до НАТО. Результат був абсолютно протилежний, це не умиротворило Москву, а лише розв’язало їй руки», – вважає Геращенко.

Німеччина не вважає, що постачання летального озброєння допоможе Україні у вирішенні конфлікту на Донбасі, заявив міністр закордонних справ Німеччини Зіґмар Ґабріель у Києві 3 січня на спільному брифінгу з українським колегою Павлом Клімкіним.

«Чого багато в тому регіон, так це зброї. Ми в Німеччині скептично ставимося до того, що постачання зброї допоможе в конфлікті. Ми звісно далеко від зони бойових дій, але Україна з точки зору оборони розглядає це інакше», – сказав Ґабріель.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що ця зброя буде використовуватися виключно для оборони.