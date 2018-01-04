Ситуацію на українсько-польському кордоні врегулювали – ДФС

Мітингувальники розблокували роботу пунктів пропуску «Ягодин», «Рава-Руська» і «Краковець» на українсько-польському кордоні, рух автомобілів відновлений, повідомляє Державна фіскальна служба України.

«Пункти пропуску на українсько-польському кордоні працюють у штатному режимі. Усі оформлення в’їзду/виїзду відбуваються за менш ніж годину. Щодо інформації, яка поширювалася у соціальних мережах 4 січня 2018 року про ускладнення роботи пунктів пропуску «Ягодин» Волинської митниці ДФС, а також «Рава-Руська» і «Краківець» Львівської митниці ДФС через мітинги, – ситуація врегульована. Зокрема, блокувальникам надані роз’яснення щодо нових правил перетину кордону, які діють з 1 січня 2018 року», – йдеться в повідомленні ДФС у Facebook.

Раніше ЗМІ повідомляли, що 4 січня у Львівській області мітингувальники перекривали пункти пропуску на українсько-польському кордоні з вимогою роз’яснити норму закону про 24-годинне перебування у Польщі.

8 грудня Верховна Рада ухвалила поправки до Податкового кодексу, якими запровадили зміни для тих, хто ввозить товари з-за кордону. Зокрема, ввозити товари на суму до 500 євро без мита можна буде лише в разі, якщо людина була відсутня в Україні понад добу і в’їжджає до країни не частіше одного разу впродовж 72 годин. Якщо ж норма не дотримана, то без податків можна завезти лише товар на суму до 50 євро.

Учасники акції, які 4 січня на кілька годин перекрили пункт пропуску «Рава-Руська – Гребенне», погрожували через кілька днів заблокувати всі пункти пропуску в Львівській області, повідомляють місцеві ЗМІ.