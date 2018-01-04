До шахтарів, які сьомий день поспіль голодують у Павлограді, приїздив наряд поліції

До шахтарів, які сьомий день поспіль голодують у будівлі мерії в Павлограді Дніпропетровської області, 4 січня приїздив наряд поліції. Про це Радіо Свобода повідомив голова незалежної первинної профспілкової організації «ДТЕК – Павлоградвугілля» Олексій Михайлюк.

За його даними, на чий виклик приїхали поліцейські, наразі невідомо, відомо лише, що виклик був пов'язаний із заявою про те, що учасники голодування порушують режим роботи будівлі мерії.

Як поінформував голова незалежної профспілки, гірники, які голодують, перебувають у холі будівлі на четвертому поверсі і не блокують входу ані до актової зали, ані до інших приміщень мерії.

«Поліцейські сказали: надійшов дзвінок. Звідки – ми будемо з’ясовувати. Поліцейські представились, показали посвідчення, сказали, що був виклик про нібито порушення режиму. Наші хлопці сказали, що не порушують режиму, не заважають співробітникам працювати, не заважають людям заходити до будівлі. Навіть суд не може «виселити» голодувальників з будівлі, може лише обмежити їхнє пересування по ній і то, лише якщо б вони заважали роботі. Все це ми пояснили поліцейським, пояснили, що ми не злочинці. Хоча у хлопців була можливість, згідно зі статтею 63 Конституції України, не давати свідчення, вони цим правом не скористались, відповіли на всі питання поліцейських. Після цього поліцейські поїхали», – розповів Михайлюк.

Він додав, що учасники акції здійснили відеофіксацію спілкування з поліцією.

За його словами, відсутність реакції на голодування підштовхує шахтарів до подальшого продовження акції, що «може призвести до різних наслідків». Зараз самопочуття гірників задовільне.

У Павлограді 29 грудня 2017 року двоє шахтарів компанії «ДТЕК – Павлоградвугілля», гірничі майстри Володимир Бугайов і Андрій Карпенко, оголосили голодування. Як розповів Радіо Свобода Бугайов, головні їхні вимоги до адміністрації «ДТЕК – Павлоградвугілля» – «припинити тиск на членів незалежної профспілки». Як він зауважив, з вересня, коли на підприємстві був створений осередок незалежної профспілки, з роботи було звільнено четверо її членів.