У ніч із 6 на 7 січня метро в Києві працюватиме на три години довше

Комунальне підприємство «Київський метрополітен» оголосило, що в різдвяну ніч поїзди ходитимуть на три години довше.

«Друзі! Вітаємо всіх наших пасажирів з Різдвом! Плануйте колядки допізна!» – пише прес-служба підприємства у Facebook.

Різдво за юліанським календарем святкується в Україні 7 січня і є державним святом. У різдвяний святвечір, 6 січня, в православних і греко-католицьких храмах відбуваються святкові служби, а колядники за традицією ходять від хати до хати зі святковими співами.