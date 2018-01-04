Біатлон: Сергій Семенов пропустить спринт в Обергофі через проблеми зі здоров’ям

Один із лідерів чоловічої збірної України з біатлону Сергій Семенов через проблеми зі здоров’ям 5 січня пропустить спринтерську гонку на четвертому етапі Кубка світу, який триває в німецькому Обергофі.

У спринті візьме участь п’ять українських біатлоністів – Дмитро Підручний, Артем Прима, Володимир Семаков, Руслан Ткаленко та Артем Тищенко. Всього на старт гонки, яка розпочнеться о 15:15 за Києвом, вийдуть 105 спортсменів.

Перший із двох німецьких етапів Кубка світу розпочався 4 січня жіночим спринтом, який виграла словачка Анастасія Кузьміна. Українки виступили не дуже вдало, найкраща, Віта Семеренко, з одним промахом стала 22-ю.

Наставник жіночої збірної України Урош Велепець визнав, що результатом у штабі команди незадоволені, але вказав, що «цей старт ми все одно розцінюємо, як ще одне тренування, тому паніки немає».

Головним стартом сезону для всіх біатлоністів є Олімпіада, яка стартує в корейському Пхйончхані трохи більше, як за місяць.