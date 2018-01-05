Біатлон: двоє українців фінішували в топ-20 у спринті на етапі Кубка світу в Обергофі

Українські біатлоністи Дмитро Підручний та Артем Прима показали гідні результати в спринтерській гонці на четвертому етапі Кубка світу, що триває в німецькому Обергофі. З несприятливими погодними умовами (гонка минула під акомпанемент дощу) українці впоралися краще за багатьох конкурентів: Підручний з одним промахом фінішував 10-м із відставанням від переможця 56,3 секунди, Прима з двома промахами став 16-м.

Переміг лідер загального заліку Кубка світу француз Мартен Фуркад, другим став норвежець Еміль-Егле Свендсен, третім – його співвітчизник Йоганнес Бьо, якому бути всього в 10 секундах позаду Фуркада не завадили навіть два промахи.

У суботу, 6 січня, в Обергофі відбудуться гонки переслідування – о 13:15 за Києвом на старт вийдуть жінки, о 16:00 – чоловіки. Завершиться перший із двох німецьких етапів Кубка світу в неділю двома естафетами. Жіноча стартує о 12:30, чоловіча – о 15:30.