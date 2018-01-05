Гривня продовжує різке знецінення – 28,2 за долар США

Українська гривня 5 січня на міжбанківському валютному ринку втратила ще 19 копійок щодо долара США. Це сталося після того, як 4 січня втрати склали 12 копійок.

Короткий тиждень торгів у парі «гривня – долар» позначився високою мінливістю – 3 січня, в перший у 2018 році день торгів на міжбанківському валютному ринку, гривня зміцнилася на 17 копійок.

За підсумками торгів Національний банк України встановив на 9 січня курс 28 гривень 20 копійок за долар.

У період новорічних свят, до 3 січня включно діяв курс, встановлений на останніх торгах 2017 року – 28 гривень 6 копійок за долар.

За даними сайту «Мінфін», 5 січня Національний банк виходив із продажем валюти на ринок (регулятор продав понад 50 мільйонів доларів за курсом 28,20 гривні за одиницю американської валюти), але це сталося вже після чергового коливання, і фактично НБУ лише зафіксував результати торгів.