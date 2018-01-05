Компанія Ахметова оскаржуватиме рішення суду на Кіпрі про заморожування активів – заява

Група СКМ, яка належить українському бізнесменові Рінату Ахметову, заявила, що оскаржуватиме рішення суду на Кіпрі про заморожування активів на суму 820 мільйонів доларів. Про це йдеться в заяві СКМ, яка надійшла на запит Радіо Свобода 5 січня.

«Компанія групи СКМ опосередковано придбала акції «Укртелекому» у Raga Establishment Limited (тоді називалася EPIC Telecom Invest Limited) в 2013 році, через 2 роки після приватизації «Укртелекому». В даний час ми справді отримали інформацію про попереднє визначення суду на Кіпрі щодо деяких компаній групи СКМ за позовом компанії Raga Establishment Limited. Ми категорично не згодні з цим визначенням, і воно буде нами оскаржено. Компанії групи СКМ будуть також активно захищатися в судах проти безпідставного позову компанії Raga Establishment Limited, в рамках якого було винесено ухвалу. Ми також нагадуємо, що група СКМ ні прямо, ні опосередковано не брала участі в приватизації «Укртелекому» в 2011 році. Як ми неодноразово заявляли, претензії Фонду держмайна та інших державних органів України щодо законності приватизації «Укртелекому» та виконання інвестиційних зобов’язань стосуються саме діяльності Raga Establishment Limited і її реальних кінцевих бенефіціарів, а також осіб, які фінансували приватизацію в 2011 році», – мовиться в заяві групи СКМ.

Британське видання ділових кіл Financial Times раніше 5 січня оприлюднило статтю «В Ріната Ахметова з України заморозили активів на 820 мільйонів доларів». Як пише газета, «Рінат Ахметов, найбагатша людина України, отримав ордер суду з Кіпру про замороження його активів на 820 мільйонів доларів у давній юридичній суперечці з суперником навколо найбільшої в його країні телекомунікаційної компанії фіксованого зв’язку».

Рішення Окружного суду Нікосії стосовно Ахметова і дев’яти інших сторін було ухвалене ще 27 грудня, а газеті, мовиться у статті, його надав позивач, компанія Raga Establishment. Її власником є Денис Горбуненко, колишній український банкір. Він домагається від Ахметова й інших виплати повної суми за продаж «Укртелекому». Компанія заявляє, що 2013 року продала «Укртелеком» Ахметову за 860 мільйонів доларів, але отримала з цієї суми тільки 100 мільйонів.

Рішення суду означає, що Ахметов та інші відповідачі вільні розпоряджатися своїми активами, але за деяких умов, головна з яких – завжди зберігати цих активів принаймні на суму у 820,5 мільйона доларів, якої домагається компанія Raga. Але, додає автор статті, наразі не ясно, який вплив може мати це рішення на права власності Ахметова на «Укртелеком».

Ахметов може оскаржити це рішення до 8 січня, додає Financial Times.