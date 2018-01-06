Порошенко заявив про явний позитив 2017 року для України

Президент України Петро Порошенко вважає, що минулий 2017 рік залишиться в історії України «з явним позитивом» – «на відміну від того» 17-го, тобто 1917 року, коли стався більшовицький переворот у Росії.

Зокрема, 2017-й став роком відновлення економічного зростання, написав президент у розділі «Погляди» на сайті українського журналу «Новое время».

За його словами, збільшення валового внутрішнього продуку за підсумками останніх дванадцяти місяців перевищить 2%, і це незважаючи на те, що «ініційована ура-патріотами економічна блокада Донбасу», за оцінками Національного банку України, принесла до 2,5 мільярдів доларів чистих втрат у торговому балансі. «Ми недорахувалися близько 1% зростання ВВП і отримали стагнацію в промисловості. Тим не менш, вдалося зберегти позитивний тренд», – заявив Порошенко.

На його думку, хороша новина в тому, що зламано кількарічну тенденцію падіння, що була спричинена війною, втратою вагомої частини індустріального потенціалу, економічною агресією з боку Росії. «Але підстав для феєрверка немає. Такі темпи – категорично незадовільні для стабільного розвитку економіки та відновлення рівня життя. Саме тому й шукаємо нестандартні, нетривіальні та ліберальні рішення для покращення інвестиційного клімату, прискорення економічного зростання, створення нових робочих місць», – наголосив президент.

Він також нагадав про зовнішньополітичні позитиви 2017 року – в першу чергу запровадження вільних безвізових поїздок для громадян України до країн Євросоюзу. Як пише голова держави, він бачить і наступні проміжні кроки в наближенні України до «копенгагенських критеріїв» членства в Європейському союзі – це асоціація з Шенгенською зоною, приєднання до Митного союзу ЄС, Енергетичного союзу ЄС і Єдиного цифрового ринку.

«Секторальна інтеграція фактично перетворить східні кордони країни на кордони ЄС ще до того, як ми де-юре приєднаємося до ЄС. Членство в Євросоюзі, як і вступ до НАТО, безумовно, залишаються нашою стратегічною метою», – пише Порошенко. Водночас він зазначив, що це «перспектива явно не 2018 року», але наголосив, що твердо переконаний у її реалістичності.

«У 2018-му країна продовжить впевнено розвиватися. В Україну прийдуть серйозні інвестори. В об’єднаних територіальних громадах пожинатимуть дедалі щедріші плоди децентралізації. Оновлені суди винесуть перші вироки високопоставленим корупціонерам. Ви побачите ще більше відремонтованих доріг, модернізовані ФАПи в рамках проекту реанімації сільської медицини. І нове озброєння для армії. Нагодувавши і одягнувши військо, ми можемо дозволити собі використовувати п’яту частину військового бюджету на озброєння і військову техніку», – додав президент.

«Хай же слова «мир та розвиток» об’єднаються в головний дороговказ на 2018 рік… Для цього нам потрібні не внутрішня боротьба всіх проти всіх, а консолідація зусиль влади, громадянського суспільства, міжнародних партнерів. І це – єдино можливий шлях для успішної України», – наголосив Петро Порошенко.

Цей його текст був опублікований у спеціальному випуску журналу «Новое время» спільно з британським The Economist «Світ у 2018-му», що був датований 21 грудня; нинішня публікація вийшла у відкритому доступі.