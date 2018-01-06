Біатлон: українці вдало виступили в гонках переслідування в німецькому Обергофі

І в жіночій, і в чоловічій гонках переслідування на четвертому етапі Кубка світу з біатлону в німецькому Обергофі вдало виступили представники України.

Віта Семеренко, яка в спринті фінішувала 22-ю, змогла влучити у всі 20 мішеней, продемонструвала належну дистанційну швидкість і піднялася на третю сходинку п’єдесталу пошани. Попереду фінішувала така ж влучна італійка Доротея Вірер (у неї стартова позиція була кращою, 16-ю), а переможниця спринту словачка Анастасія Кузьміна, попри два промахи, знову декласувала всіх суперниць.

Також вартий на згадку прорив Юлії Джими з 42-ї стартової позиції на 13-ту – з одним промахом.

Обидві українки закріпилися в чільній десятці загального заліку Кубка світу – Віта Семеренко на шостій позиції, Юлія Джима – на дев’ятій.

У чоловічій гонці переслідування відзначився Дмитро Підручний, який із одним промахом зміг піднятися з 10-ї стартової позиції на підсумкову п’яту. А переміг вдруге в Обергофі лідер загального заліку Кубка світу француз Мартен Фуркад.

Завдяки успішному виступі в Обергофі Підручний зміг піднятися на 27-му позицію в Кубку світу.

У неділю програму змагань в Обергофі завершать естафети: жіноча стартує о 12:30 за Києвом, чоловіча – о 15:30.