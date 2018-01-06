Теніс: Еліна Світоліна гарантувала собі четвертий рядок у рейтингу WTA

Українська тенісистка Еліна Світоліна, яка розпочинала цей тиждень на шостому місці в рейтингу Жіночої тенісної асоціації, наступного понеділка стане четвертою ракеткою світу. Такий же номер посіву українка отримає і на відкритому чемпіонаті Австралії – першому з чотирьох у сезоні турнірів серії Grand Slam.

Підйом у рейтингу для Світоліної уможливив тріумфальний виступ на турнірі в австралійському Брісбені, де у фіналі українка легко переграла білоруску Олександру Саснович – 6:2, 6:1.

На шляху до фіналу Світоліна здолала опір двох тенісисток із чільної десятки світового рейтингу, зокрема, виграла у екс-першої ракетки світу чешки Кароліни Плішкової.