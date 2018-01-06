Бойовики здійснили один обстріл з початку доби – штаб

Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що з початку доби 6 січня підтримувані Росією бойовики здійснили один обстріл позицій українських військових.

«Після обіду бойовики зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів вели вогонь по позиціях сил АТО біля Новолуганського. Українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали», – ідеться у вечірньому зведенні.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» не повідомляли про бойові дії 6 січня. Раніше в угрупованнях поширили свої підрахунки кількості боєприпасів, випущених за попередню добу з боку Збройних сил України: в Донецьку заявляють про 166 одиниць, у Луганську – про майже 100. Також в угрупованні «ДНР» заявили про загибель бойовика від кулі снайпера, але коли це сталося та інших подробиць не уточнили.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила черговий, новорічно-різдвяний, «режим тиші» з півночі 23 грудня 2017 року. Він має на меті замінити собою оголошений було у зв’язку з початком у вересні навчального року «режим тиші», який не призвів до припинення обстрілів. Нинішнє нове перемир’я так само порушується.