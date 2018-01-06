Німеччина й Туреччина намагаються поліпшити відносини

Міністр закордонних справ Німеччини Зіґмар Ґабріель та його турецький колега Мевлют Чавушоглу провели 6 січня переговори в намаганні поліпшити напружені впродовж останніх років відносини між двома країнами-партнерами по НАТО.
Німеччина вважає недоречним ув’язнення в Туреччині кількох німецьких громадян або людей із подвійним, німецько-турецьким громадянством. Загалом з цього списку семеро людей перебувають під вартою за те, що Берлін вважає політичними причинами. Ґабріель ідзначив певний прогрес у цьому питанні впродовж останнього часу, зокрема, звільнення частини німців.
Чавушоглу відзначив важливість «щирої співпраці» між двома країнами, одночасно визнаючи розбіжності щодо відкликаної Туреччиною заявці на вступ до Європейського союзу.
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