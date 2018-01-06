У Саудівській Аравії затримані 11 принців

У Саудівській Аравії затримано 11 принців, передає інформагенція Reuters. Це сталося після того, як вони виступили проти рішень влади країни, згідно з якими припиняється фінансування частини витрат членів королівської сім’ї з державного бюджету.

Йдеться, зокрема, про плату за електрику, воду та інші комунальні послуги. Реформи, передбачені указом короля Салмана, передбачають також запровадження податку на додану вартість та інші заходи, покликані зберегти стабільність бюджету за умов падіння цін на нафту.

Офіційні особи ще не коментували повідомлення. Торік високопостадовці й бізнесмени, серед яких були члени королівської сім'ї, були затримані за розпорядженням наслідного принця Мохаммеда бін Салмана за звинуваченням у корупції. Частину затриманих відпустили після того, як вони погодилися передати значні кошти до бюджету країни.