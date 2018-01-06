На заході Ірану стався землетрус, жертв немає

Землетрус стався в гірському районі на заході Ірану 6 січня, повідомлень про жертви чи руйнування не надійшло.

«На щастя, після всіх перевірок, які були здійснені в цьому районі, поки не повідомляється про будь-які збитки чи втрати», – заявив губернатор провінції Керманшах Хушанґ Базванд на державному телебаченні.

Підземні коливання сталися поблизу місця, де в листопаді 2017 року відбувся землетрус магнітудою 7,3. Тоді загинули понад 600 людей та зазнали поранень понад дев’ять тисяч.

Іран має кілька великих сейсмічних розломів на своїй території і часто зазнає землетрусів.