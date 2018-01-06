У США помер астронавт Джон Янґ, який побував на Місяці

У США у віці 87 років внаслідок ускладнень після пневмонії помер Джон Янґ, колишній астронавт, який шість разів побував у космосі, одного разу перебував на поверхні Місяця та командував першим польотом космічного човника-шатла.

«НАСА та світ втратили піонера (в дослідженні космосу – ред.). Історична кар’єра Джона Янґа вмістила три покоління космічних польотів, ми ґрунтуємося на його досягненнях, коли дивимося вперед на наступні межі досягнень людей», – сказав директор НАСА Роберт Лайтфут.

Янґ, колишній військовий льотчик, став частиною другої групи астронавтів США. Він став єдиним, хто брав участь у кожній із масштабних програм НАСА – Gemini, Apollo та програми розвитку «космічних човників», шатлів. Його перший політ у космос був у 1965 році, а ще у 1981-му він командував першим польотом шатла разом із пілотом Бобом Кріппоном.