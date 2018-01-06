Чубаров привітав українців із Різдвом: «Ми обов’язково звільнимо Крим»

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров привітав українців, які відзначають Різдво Христове 7 січня, і зазначив, що український народ звільнить анексований Росією Крим і відновить територіальну цілісність України. Про це Чубаров написав у Facebook 6 січня.

«Успадкована нами віра предків, любов кожного з нас до своєї землі, культури, мови і традицій, є важливішими факторами збереження і зміцнення незалежної Української держави. Завдяки цим якостям ми обов’язково звільнимо Крим від російських окупантів і відновимо територіальну цілісність України. Нехай в ці дні в кожен будинок і кожну людську душу зійдуть мир, добро і любов», – написав Чубаров.

В Україні Різдво Христове за юліанським календарем є державним святом уже кількадесят років. Два тижні тому вперше Україна відзначила як державне свято і Різдво за григоріанським календарем – так, як його святкує більша частина християнського світу.