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07 Січень 2018, Київ 08:19
Новини | Міжнародні

Трамп підтримав діалог Південної Кореї та КНДР

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що підтримує діалог між Південною Кореєю і КНДР та вказав, що Сполучені Штати готові підтримати переговори.

«Я хотів би, щоб це спрацювало. І думаю, я б сам міг вступити в переговори. Це не проблема. Мені подобається їхня ідея щодо Олімпіади», – цитує інформагенція Reuters слова американського лідера.

Північна та Південна Корея 5 січня погодилися провести наступного тижня переговори, щоб обговорити можливість участі КНДР в Олімпіаді в Пхйончхані з 9 до 25 лютого. Це будуть перші офіційні переговори між двома сторонами за більш як два роки.

Раніше США та Південна Корея також оголосили, що відкладуть проведення спільних військових навчань до закінчення Олімпійських ігор.

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