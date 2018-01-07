Іран: парламент обговорив 7 січня за зачиненими дверима акції протесту

Іранський парламент провів 7 січня спеціальну сесію за зачиненими дверима для обговорення антиурядових акцій протесту. Закрите засідання, яке скликала реформістська фракція законодавців, розглядало причини протестів. Інформаційне агентство ISNA повідомило, що на сесії мали бути присутніми міністр внутрішніх справ, голова розвідувального управління Ірану і глава Ради безпеки.

Також на порядку денному були прохання депутатів реформістів – забезпечити доступ до правової допомоги особам, які опинилися у в’язниці в результаті придушення протестів.

Тим часом, влада й надалі – п’ятий день поспіль – проводила проурядові мітинги, які докладно висвітлювалися державними ЗМІ 7 січня 2018 року.

​Хоча державні ЗМІ перестали повідомляти про антиурядові протести, і корпус вартових Ісламської революції заявив, що демонстрації проти клерикального режиму припинилися, Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода отримало достовірні повідомлення про те, що 6 січня протести тривали щонайменше в дев’яти містах Ірану, включно зі столицею Тегераном. У соціальних мережах були показані зібрання, що проводилися незважаючи на велику присутність поліції.

Радіо Фарда –іранська служба Радіо Свобода – також отримало від своїх джерел в Ірані варті довіри свідчення, достовірні відомості про нічні демонстрації проти клерикальних правителів в таких містах, як Такестан, Арак, Масджед-Солейман, Машхад, Газвін, Рашт, Лагіджан і Хомейн – це місце народження аятоли Руголли Хомейні, засновника нинішнього ісламського режиму в Ірані.

Після найбільших за десятиліття заворушень в Ірані, які тривали тиждень, 22 людини загинули і понад 1700 заарештовані.

Протести спалахнули в першу чергу проти економічних труднощів молоді і робітників, але швидко переросли в виступи проти політики влади і проти привілеїв еліти, яку демонстранти називають відірваною від народу.