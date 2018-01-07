Донатас Баніоніс працював на КДБ – Центр дослідження геноциду та спротиву Литви

Центр дослідження геноциду та спротиву Литви заявив, що актор Донатас Баніоніс, який помер у 2014 році, як і інший литовський митець – скрипаль і диригент Саулюс Сондецкіс, (помер у 2016 році), в радянський період працювали на КДБ. Про це повідомляє видання «Делфі» з посиланням на заяву Центру.

У заяві стверджують, що Баніоніс працював на КДБ під псевдонімом Бронос і надавав дані про литовців, які живуть в США. У повідомленні Центру мовиться, що в документах КДБ є докази того, що агент Бронос був завербований у жовтні 1970 року через особисті та ділові контакти з литовцями за кордоном. Зокрема, Центр, посилаючись на документи КДБ, наводить як приклад подорож Баніоніса в 1970 році до США, де він встановив контакти і надав характеристику тих литовських емігрантів, якими цікавився КДБ.

Колега Баніониса, народный артист СРСР Регімантас Адомайтіс розповів виданню «Эхо Москвы», що не може повірити в ці звинувачення.

Донатас Баніоніс зіграв у понад 50 фільмах. Найвідоміші з них – «Солярис», «Мертвий сезон», «Бережись автомобіля». Актер помер 4 вересня 2014 року в віці 90 років.

Саулюс Сондецкіс – засновник і незмінний керівник Литовського камерного оркестру. Він – як стверджують у заяві Центру, був завербований КДБ в 1962 році. Під псевдонімом Салютас він начебто працював на КДБ до 1982 року. Зацікавлення радянської спецслужби до диригента виникло через те, що його батько – Яцкус Сондецкіс – емігував до США.