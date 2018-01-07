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07 Січень 2018, Київ 21:40
Новини | Суспільство

Облисіла ялинка в Римі стала об’єктом для жартів

Рим - ілюстративне фото

У Римі різдвяна ялинка, що обсипалася завчасно, стала міською пам'яткою для туристів і об’єктом для жартів мережевої спільноти. У вічному місті обговорюють імовірність перенесення ялинки з міської площі в музей сучасного мистецтва, повідомляють італійські газети на вихідні.

Ялинка, яка була доставлена до Різдва в Рим із північної Італії і обійшлася міському бюджетові в 58 тисяч євро, була визнана «такою, що втратила ознаки життя». Серед римлян поширився жарт, що такий діагноз цілком відповідає умовам життя в італійській столиці.

У ялинки, яка є об'єктом підвищеної уваги римлян, з’явилася навіть власна сторінка в «Твіттері». В одному з постів мовиться: «Мене можуть помістити до музею – на заздрість Караваджо».

У разі, якщо план перемістити «облисілу ялинку» до музею сучасного мистецтва зірветься, міська влада Рима має «план Б» – пустити дерево на будівництво невеликого дерев'яного будиночка, де матері-годувальниці зможуть сховатися зі своїми немовлятами. Або, інший варіант, виготовити з ялини тисячі олівців для міських шкіл, наголошується в публікаціях на вихідні газет Corriere della Sera і Il Messagero протягом останніх днів.

За повідомленням Il Messaggero, міські чиновники припускають, що засохла ялинка через те, що її неправильно вкрили перед перевезенням.

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