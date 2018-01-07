СММ ОБСЄ заявляє про обмеження свободи пересування спостерігачів

Незаконні збройні формування в ОРЛДО (окремі райони Луганської і Донецької областей) продовжують обмежувати свободу пересування спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ і створювати небезпеку їхній роботі, повідомляє українська сторона Спільного центру з контролю і координації (СЦКК).

«Від початку 2018 року СММ ОБСЄ продовжує фіксувати випадки погроз, обмеження доступу до військових об’єктів і свободи пересування своїх патрулів на тимчасово непідконтрольній уряду України території», – мовиться в повідомленні прес-центру штабу АТО, оприлюдненому на сторінці у Фейсбуці в неділю.

«Водночас, популісти з ОРДЛО імітують бурхливу діяльність, видавши за останні 6 місяців уже другий «наказ» про заборону необґрунтованого обмеження свободи пересування спостерігачів СММ ОБСЄ. Особливого нахабства таким діям додає те, що після видання попереднього «наказу» наприкінці серпня 2017 року, кількість зазначених обмежень не тільки не зменшилася, а навіть збільшилася. Так, наприклад, за перший же місяць його «дії» СММ ОБСЄ зафіксувала 46 випадків таких порушень» – інформують у штабі.

Українська сторона СЦКК зазначає, що це свідчить про популістський характер оприлюднених «наказів» і відсутність зацікавленості «ватажків квазі-державних утворень і їхніх російських кураторів» у неупередженому моніторингу виконання бойовиками ОРДЛО Мінських домовленостей і дотримання режиму припинення вогню на сході України.

За даними СММ ОБСЄ, внаслідок конфлікту на Донбасі загинули 85 людей і 384 дістали поранень з початку 2017 року.

Конфлікт на Донбасі триває від квітня 2014 року. Росія неодноразово заперечувала участь своїх військових у конфлікті, про що заявляють Україна і Захід. Москва ж визнає лише присутність російських «добровольців» на Донбасі.