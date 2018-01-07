Майже 5 мільйонів громадян узяли участь у богослужіннях на Різдво – МВС

У ніч з 6 на 7 січня майже в 14 тисячах храмах по всій Україні відбулися богослужіння, в яких узяли участь близько 5 мільйонів громадян, повідомляє департамент комунікації Міністерства внутрішніх справ України з посиланням на першого заступника голови відомства Сергія Ярового.

«Публічну безпеку і правопорядок біля храмів забезпечувало понад 18 тисяч співробітників Національної поліції і Національної гвардії. Ще близько 7 тисяч правоохоронців було задіяно в охороні громадського порядку на вулицях міст», – розповів Яровий під час наради з першим заступником голови Національної поліції – начальником кримінальної поліції В’ячеславом Аброськіним.

За його словами, загалом святкові заходи відбулися без істотних порушень громадської безпеки і порядку. «Заходи відбулися без надзвичайних подій. Особовий склад Нацполіції, Нацгвардії, Держприкордонслужби та Держслужби з надзвичайних ситуацій, залучений до служби в Різдвяну ніч, зі своїм завданням упорався. Правоохоронці працюватимуть у посиленому режимі до завершення всіх заходів», – сказав перший заступник міністра.

Він розповів, що підрозділи ДСНС здійснили 860 виїздів, а з боку прикордонного відомства на службі перебувало близько 8 тисяч осіб.

У ніч із 6 на 7 січня українські православні церкви, а також Українська греко-католицька церква зустрічали Різдво Христове за юліанським календарем (так званим «старим стилем»).

Римо-католицька церква і більшість протестантських церков, а також і більшість православних церков світу святкують Різдво 25 грудня за сучасним григоріанським календарем.