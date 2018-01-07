ЗМІ повідомляють про затримання в Ірані колишнього президента Ахмадінежада

Іранські ЗМІ повідомляють, що колишнього президента тієї країни Махмуда Ахмадінежада затримали за підтримку антиурядових протестів, які тривають вже тиждень. З такою інформацією, яку поширили інші ЗМІ, виступила газета «Аль-Кудс аль-Арабі» з посиланням на джерела в Тегерані.

За версією видання, Ахмадінежад був затриманий за санкцією Верховного керівника і духовного лідера Ісламської Республіки аятоли Алі Хаменеї під час візиту до міста Шираз. Причиною, як стверджує газета, були заяви політика на антиурядових протестах, які в Тегерані розглядають як заклик до «розпалювання заворушень».

Як пише «Аль-Кудс аль-Арабі», екс-президент, виступаючи минулого четверга перед учасниками мітингу в Бушері на півдні Ірану, заявив, що «деякі з діючих чиновників живуть далеко від проблем людей і нічого не знають про реальну ситуацію в суспільстві» . Він також наголосив, що «люди незадоволені цим урядом (на чолі з президентом Хасаном Роугані)», звинувативши його в монополії влади і ресурсами.

Офіційного коментаря з Тегерана поки що не було.

Протести в Ірані спалахнули в першу чергу проти економічних труднощів молоді і робітників, але швидко переросли в виступи проти політики влади і проти привілеїв еліти, яку демонстранти називають відірваною від народу.

Влада в Ірані – п’ятий день поспіль – проводила проурядові мітинги, які докладно висвітлювалися державними ЗМІ, зокрема і 7 січня 2018 року. Цього ж дня іранський парламент провів спеціальну сесію за зачиненими дверима для обговорення антиурядових акцій протесту.