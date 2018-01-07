У столиці Швеції внаслідок вибуху загинула людина

Унаслідок вибуху на околиці столиці Швеції Стокгольма одна людина загинула, ще одна поранена, але, за словами поліції, про тероризм не йдеться.

Як повідомив речник поліції Свен-Ерік Олссон, від зазнаних важких поранень помер понад 60-річний чоловік, який вочевидь підняв із землі невідомий предмет, що вибухнув у нього в руках. Також легких поранень в обличчя і ноги зазнала 45-річна жінка, яка була разом із загиблим.

За словами речника, поліція ще вивчає предмет, який вибухнув. Шведська преса писала, що то була ручна граната, але Олссон назвав ці повідомлення спекуляцією.

Він також заявив, що немає ніяких даних, які могли б свідчити за версію тероризму.

Раніше поліція також заперечила версію преси, що могло йтися про замах на вбивство загиблого чи потерпілої.

Вибух стався біля входу на станцію метро Ворбю-ґорд у місті Гуддінґе, що межує з власне Стокгольмом і є частиною Стокгольмського столичного регіону. Поліція перевіряє, чи немає на станції і біля неї інших підозрілих предметів.