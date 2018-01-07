Протягом різдвяного дня обстрілів наразі не було – військові

У прес-центрі штабу української антитерористичної операції проти гібридної агресії Росії на частині Донбасу повідомили, що станом на 18-у годину різдвяний день 7 січня пройшов без порушень режиму припинення вогню – вперше в новому, 2018 році.

«Станом на 18.00 на велике свято Різдва Христового вздовж усієї лінії розмежування сторін не зафіксовано жодної збройної провокації. Штаб АТО підкреслює необхідність забезпечення миру та спокою у зв’язку з різдвяними святами та підтверджує відданість дотриманню сталого припинення вогню, досягнутого на засіданні Тристоронньої контактної групи. Підрозділи Збройних сил України у районі проведення АТО забезпечують виконання усіх заходів щодо підтримання перемир’я по усій лінії розмежування сторін та суворо дотримуються мінських домовленостей», – мовиться в повідомленні.

У підтримуваних Росією незаконних збройних сепаратистських угрупованнях «ДНР» і «ЛНР», що захопили частину Донецької і Луганської областей і визнані в Україні терористичними, не робили ніяких заяв щодо становища на фронті протягом 7 січня.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила черговий, новорічно-різдвяний, «режим тиші» з півночі 23 грудня 2017 року. Він має на меті замінити собою оголошений було у зв’язку з початком у вересні навчального року «режим тиші», який не призвів до припинення обстрілів. Нинішнє нове перемир’я так само досі порушувалося практично щодня.