На межі з ОРДЛО виявили іноземця з великою сумою готівки – ДПСУ

Прикордонники виявили на межі з ОРДЛО в контрольному пункті в’їзду-виїзду «Майорське» іноземця з прихованою великою сумою готівки, повідомила Державна прикордонна служба України.

Як мовиться в повідомленні, йшлося про громадянина Грузії, який прямував із непідконтрольної території.

«Прикордонники Краматорського загону спільно з працівниками фіскальної служби виявили 140 тисяч гривень та 10 тисяч доларів США. Іноземець приховав їх серед особистих речей, які були в автомобілі», – повідомили в ДПСУ.

Громадянина та виявлені гроші передано співробітникам Національної поліції.

а адміністративній межі між окупованими територіями Криму і частини Донбасу та рештою України через непідконтрольність тих територій здійснюється перевірка, схожа до звичної прикордонної, хоча ця межа не має статусу державного кордону.