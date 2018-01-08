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08 Січень 2018, Київ 22:21
Новини | Міжнародні

Болгарія, яка головує в ЄС, працюватиме над зниженням плати за роумінг для Західних Балкан

Представник Болгарії при Європейському Союзі Дімітар Цанчев заявляє, що його країна буде працювати щодо зменшення вартості роумінгу між ЄС та країнами Західних Балкан, які не є членами блоку.

Цанчев зазначив, що «зараз, коли ви говорите на своєму мобільному телефоні в Республіці Македонія або Сербія, це може коштувати 2 або 3 євро за хвилину, практично нуль – в інших країнах Європейського Союзу».

«Це дорого і ми хочемо це змінити», – сказав він.

«Ми маємо підтримку [Європейської комісії], щоб ця зміна відбулася», – додав Цанчев.

ЄС скасував роумінгові збори між 28 країнами-членами у 2017 році. Нині очікується крок, щоб найближчими місяцями знизити витрати між державами ЄС і західнобалканськими країнами, такими як Албанія, Боснія і Герцеговина, Македонія, Чорногорія, Косово та Сербія, з огляду на те, що вони будуть повністю скасовані в майбутньому.

З 1 січня 2018 року Болгарія протягом шести місяців головуватиме в Європейському союзі.

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