Затримано особу, яку підозрюють у вбивстві Ноздровської – речник МВС

Українські правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві юриста Ірини Ноздровської, повідомив деяким українським ЗМІ речник МВС України Артем Шевченко.

Деталей він не уточнив.

Раніше сьогодні журналіст Айдер Муждабаєв на своїй сторінці в Facebook повідомив про затримання підозрюваного.

«Як мені розповіли, підозрюваний зізнався у вбивстві вчора ввечері під тиском доказів, зібраних оперативною слідчою групою Нацполіції протягом останніх днів», – написав він.

Тіло Ірини Ноздровської, яка проживала в селі Демидів Вишгородського району Київської області, було знайдене в річці 1 січня.

Юрист Ноздровська займалася справою про загибель своєї сестри, яку у вересні 2015 року збив автомобіль. У вбивстві обвинувачують Дмитра Россошанського. 27 грудня юристка повідомляла, що Апеляційний суд Київської області відмовився звільнити Россошанського за амністією і відправив справу щодо нього на новий судовий розгляд.

3 січня в Києві група активістів зареєстрували звернення до Генеральної прокуратури України з вимогами: відсторонити від виконання службових обов'язків деяких представників Вижгородської поліції і провести службову перевірку, а також посприяти в об’єктивності розслідування вбивства Ірини Ноздровської. У Генпрокуратурі звернення прийняли й зареєстрували.