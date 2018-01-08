Міноборони Росії підтвердило атаку безпілотників на російські бази в Сирії

Міністерство оборони Росії підтвердило 8 січня, що військові бази цієї країни в Сирії були атаковані безпілотниками.

«10 ударних безпілотних літальних апаратів наближалися до російської авіабази «Хмеймім» і ще три – до пункту матеріально-технічного забезпечення ВМФ Росії в місті Тартус», – ідеться в повідомленні, поширеному російськими інформагенціями.

За цими даними, шість повітряних цілей російські підрозділи радіоелектронної боротьби взяли під свій контроль, перехопивши зовнішнє керування. З них три посадили на підконтрольну територію поза базою, ще три при посадці здетонували від зіткнення із землею; сім апаратів вдалося знищити за допомогою штатних зенітно-ракетних гарматних комплексів «Панцир-С» підрозділів протиповітряної оборони, вказують у російському військовому відомстві.

«Постраждалих або матеріальних збитків після спроби атаки терористів немає», – стверджує міністерство оборони Росії.

Про неодноразові спроби атакувати російську авіабазу «Хмеймім» за допомогою безпілотників (зокрема, 31 грудня та 6 січня) повідомляли користувачі соцмереж, які відстежують події в Сирії. Зокрема, йшлося не тільки про втрати в живій силі наприкінці 2017 року, підтверджені російським оборонним відомством, а й про значні пошкодження техніки, базованої на аеродромі. Водночас у повідомленнях про загибель двох військових Міноборони Росії вказувало не на атаку безпілотників, а на мінометний обстріл як причину інциденту.