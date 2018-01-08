Поліція: зараз перевіряються свідчення затриманого підозрюваного у вбивстві Ноздровської

У Національній поліції заявляють, що наразі перевіряються свідчення затриманого підозрюваного у вбивстві юриста Ірини Ноздровської.

«Аналізуються слідчі дії, результати допитів, подвірних обходів – для того, щоб підтвердити хронологію подій, відслідкувати її (Ірини Ноздровської – ДК НПУ) рух, знаходження в певному місці, доведення мотивів і механізму скоєння даного злочину», – сказав заступник голови Нацполіції Віталій Невгад, якого цитує прес-служба МВС.

Він також додав, що перевірка отриманої інформації в ході слідчих дій дозволить бути впевненим в тому, що затримано особу, винну у скоєнні вбивства, а також довести її вину у цьому.

Перший заступник голови Нацполіції В‘ячеслав Аброськін зазначив, що упродовж останніх восьми днів правоохоронці збирали і аналізували всі матеріали, що й дозволило затримати вказаного громадянина України за обґрунтованою підозрою у вчиненні вбивства Ноздровської.

Силовики додають, що чоловіка затримали в порядку, передбаченому статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Тіло Ірини Ноздровської, яка проживала в селі Демидів Вишгородського району Київської області, було знайдене в річці 1 січня.

Юрист Ноздровська займалася справою про загибель своєї сестри, яку у вересні 2015 року збив автомобіль. У вбивстві обвинувачують Дмитра Россошанського. 27 грудня юристка повідомляла, що Апеляційний суд Київської області відмовився звільнити Россошанського за амністією і відправив справу щодо нього на новий судовий розгляд.