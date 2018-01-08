Штаб: на Донбасі бойовики шість разів порушили перемир’я

У штабі АТО заявляють, що підтримувані Росією бойовики порушують режим припинення вогню, сьогодні зафіксовано шість випадків порушень перемир’я.

Як повідомляє прес-центр штабу, бойовики понад дві години вели вогонь з великокаліберних кулеметів та 120-міліметрових мінометів по позиціях українських військових біля Луганського.

Крім того, за даними штабу, бойовики застосовували важкі міномети калібру 120-міліметрів по позиціях українських військових біля Павлополя, а озброєння БМП, гранатомети і кулемети – біля Талаківки.

В угрупованні «ДНР» про оперативну ситуацію на території, яку контролюють проросійські бойовики, не повідомляють, проте заявляють, що минулої доби українські військові один раз порушили режим тиші. Бойовики з угруповання «ЛНР» заявляють, що 7 січня українські військові обстріляли їхні позиції в районі села Нижнє Лозове.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила черговий режим тиші з півночі 23 грудня 2017 року. Він змінює оголошений у зв’язку з початком навчального року режим тиші, який не призвів до припинення обстрілів.