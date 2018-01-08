Аваков про затримання підозрюваного у вбивстві Ноздровської: деталі оприлюднять завтра



Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявляє, що завтра, 9 січня, буде оприлюднено деталі щодо затримання підозрюваного у вбивстві юриста Ірини Ноздровської.

«Поліція затримала підозрюваного у вбивстві Ноздровської. Докази більш ніж вагомі. Не потрібно домислів – інформація буде повністю розкрита після завершення слідчих дій – завтра», – написав на своїй сторінці у Facebook.

Сьогодні у МВС повідомили про затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Ноздровської. Перед цим журналіст Айдер Муждабаєв на своїй сторінці в Facebook повідомив про затримання підозрюваного.

«Як мені розповіли, підозрюваний зізнався у вбивстві вчора ввечері під тиском доказів, зібраних оперативною слідчою групою Нацполіції протягом останніх днів», – написав він.

За даними Муждабаєва, затриманим «виявився близький родич злочинця, який збив на автомобілі її сестру і потім, завдяки наполегливості Ірини, засуджений до кримінального покарання».

Тіло Ірини Ноздровської, яка проживала в селі Демидів Вишгородського району Київської області, було знайдене в річці 1 січня.

Юрист Ноздровська займалася справою про загибель своєї сестри, яку у вересні 2015 року збив автомобіль. У вбивстві обвинувачують Дмитра Россошанського. 27 грудня юристка повідомляла, що Апеляційний суд Київської області відмовився звільнити Россошанського за амністією і відправив справу щодо нього на новий судовий розгляд.