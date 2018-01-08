Активісти в Москві й Чикаго провели флешмоб на підтримку Криму

Активісти в Москві (Росія) й Чикаго (США) 7 січня провели спільну паралельну акцію-флешмоб, в ході якої виступили за припинення військових дій у Сирії та на підтримку анексованого Росією Криму. Про це проекту Радіо Свобода, сайту Крим.Реалії розповіла учасниця заходу в Москві Віра Лаврешіна.

На вулиці російської столиці активісти вийшли в тому числі з плакатами: «Зупиніть війну в Сирії, Україні, Грузії» і «Терористи – не мусульмани Криму, а загарбники з Кремля». У Чикаго учасники акції в характерних українських різдвяних костюмах виступили із закликом: «Russia out of Crimea».

Активістів у США зібрав Девід Турпін.

«Девід з Чикаго запропонував нам участь у флешмобі за Сирію без Асада й Путіна, що ми й зробили тут, у Москві, на Земляному валу, – а він у відповідь привів українських активістів із жовто-блакитним прапором, і вони виступили за український Крим. Дивно, вони – там, а ми – тут, в одній акції!» – розповіла московська активістка Лаврешіна, яка вже більше року проводить акції в російській столиці на підтримку Криму й кримських татар.

Російські опозиційні активісти регулярно виходять на мирні пікети і акції з вимогами звільнення політв’язнів, припинення російської агресії щодо України, деокупацію Криму.

Як повідомлялося, активісти Санкт-Петербурга й Москви об’єдналися в безстрокову акцію під назвою «Стратегія-18» на честь дня депортації кримських татар 18 травня 1944 року. Щомісяця 18 числа активісти виходять на вулиці міста з метою розповісти про ситуацію в анексованому Криму, інформувати російське суспільство про факти порушення прав і свобод людини.