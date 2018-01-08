Прокуратура: у Німеччині затримали підозрюваного у воєнних злочинах представника сил боснійських сербів

Прокуратура в Боснії та Герцеговині заявляє, що німецька влада заарештувала колишнього члена боснійських сербських військ, підозрюваного у воєнних злочинах під час війни в країні, після розпаду Югославії.
Прокуратура заявила 8 січня, що Мілорад Обрадовіч був заарештований у Мюнхені за міжнародним ордером із Сараєво.
Німецька влада розпочала процедуру екстрадиції 51-річного чоловіка в Боснію, сказано в повідомленні.
Обрадовіча звинувачують у затриманні близько 120 боснійських мусульман поблизу північно-західного міста Прієдор в липні 1992 року.
Відповідно до обвинувального акту, цивільні пізніше були страчені, троє з них особисто обвинуваченим.
Ще один підозрюваний у тій же справі, Слободан Кнезевич, був заарештований у Чорногорії в грудні, повідомляє прокуратура.
Війна в Боснії в 1992-1995 роках призвела до загибелі приблизно 100 000 чоловік, 2,6 мільйона людей стали переселенцями.
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