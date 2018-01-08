Прокуратура: у Німеччині затримали підозрюваного у воєнних злочинах представника сил боснійських сербів

Прокуратура в Боснії та Герцеговині заявляє, що німецька влада заарештувала колишнього члена боснійських сербських військ, підозрюваного у воєнних злочинах під час війни в країні, після розпаду Югославії.

Прокуратура заявила 8 січня, що Мілорад Обрадовіч був заарештований у Мюнхені за міжнародним ордером із Сараєво.

Німецька влада розпочала процедуру екстрадиції 51-річного чоловіка в Боснію, сказано в повідомленні.

Обрадовіча звинувачують у затриманні близько 120 боснійських мусульман поблизу північно-західного міста Прієдор в липні 1992 року.

Відповідно до обвинувального акту, цивільні пізніше були страчені, троє з них особисто обвинуваченим.

Ще один підозрюваний у тій же справі, Слободан Кнезевич, був заарештований у Чорногорії в грудні, повідомляє прокуратура.

Війна в Боснії в 1992-1995 роках призвела до загибелі приблизно 100 000 чоловік, 2,6 мільйона людей стали переселенцями.