Папа Римський закликав міжнародну спільноту не забувати про збройний конфлікт в Україні

Папа Римський Франциск закликав міжнародну спільноту не забувати збройний конфлікт в Україні.

«Спільні старання на користь відбудови мостів є невідкладними також і в Україні. Рік, що минув, викликав нові жертви в конфлікті, який гнітить країну, й надалі завдаючи страждання населенню, зокрема, сім’ям, які проживають у зонах, які зачепила війна, та втратили своїх найдорожчих, нерідко – дітей та похилих віком», – сказав понтифік, інформує Радіо Ватикану.

У грудні минулого року Папа Римський Франциск у своєму різдвяному посланні «Місту і світу» (Urbi et Orbi) заявив, що молиться за мир для України.

Раніше понтифік також заявляв про необхідність виконання зобов’язань, взятих на себе сторонами заради досягнення миру на сході України.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули близько 10 тисяч людей.