ЄС розширив санкційний список щодо Північної Кореї

Європейський союз розширив санкційний список щодо Північної Кореї.

Як повідомляється на сайті Ради ЄС, до санкційного списку додали 16 осіб та одну організацію – Міністерство народних збройних сил (МПСП), щодо цих осіб застосовують заморожування активів та обмеження подорожей.

У повідомленні вказується, що рішення про розширення санкцій схвалене у рамках виконання резолюції Ради безпеки ООН від 22 грудня 2017 року.

Після цього рішення загальна кількість осіб, щодо яких застосовують обмежувальні заходи, становить 79 осіб та 54 суб’єктів, відповідно до резолюції ООН. Крім того, 41 особа та 10 установ ЄС визначає самостійно.

22 грудня 2017 року Рада безпеки ООН одностайно схвалила нові санкції відносно Північної Кореї у відповідь на запуск у листопаді 2017 року балістичної ракети, яка, як стверджує Пхеньян, може досягти материкової частини США.

Нові санкції включають різке скорочення лімітів на імпорт нафти і вимагають репатріації до кінця 2019 року всіх північнокорейських громадян, які працюють за кордоном. Щоб Північна Корея не обходила санкції, всім країнам дозволено зупиняти, перевіряти, заморожувати і конфіскувати кораблі, підозрювані в перевезенні незаконних вантажів до Північної Кореї та з неї.

Північна Корея назвала «актом війни» і розкритикувала останні санкції ООН.

Перед цим у жовтні минулого року ЄС запровадив санкції щодо Північної Кореї – запроваджувалася заборона на імпорт нафтопродуктів з цієї країни, а також на постачання, продаж чи передачу сирової нафти. Крім того, ЄС заборонив проводити грошові перекази у Північну Корею.