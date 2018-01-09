КНДР погодилася відправити свою делегацію на Олімпіаду в Південній Кореї

КНДР відправить свою делегацію на зимові Олімпійські ігри, які в лютому відбуватимуться в Південній Кореї. Про це країни домовилися під час перших за понад два роки офіційних переговорів.

Міністр у справах національного об’єднання Південної Кореї Чо Мен Гюн заявив, що делегація КНДР включатиме, зокрема, посадовців, атлетів, вболівальників та журналістів.

Чо Мен Гюн заявив, що Сеул запропонував Північній Кореї, щоб делегації обох країн пройшли на Олімпіаді разом. Він додав, що Південна Корея наголосила на необхідності денуклеаризації Корейського півострова і запропонувала продовжити процес об’єднання сімей, яких розділила Корейська війна.

За його словами, представники КНДР відповіли, що країни повинні намагатися сприяти миру та примиренню через діалог.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив про можливість діалогу з Південною Кореєю у своєму новорічному зверненні. Він закликав до зменшення напруженості на Корейському півострові і сказав, що КНДР має бажання взяти участь в Олімпійських іграх. Кім Чен Ин водночас заявив, що Пхеньян продовжить виробництво ядерних ракет і готовий завдати удару в разі загрози.

Олімпіада в Пхйончхані відбуватиметься з 9 до 25 лютого.